Quando iniciou o seu atual mandato de presidente dos EUA, Trump estava cheio de otimismo. Conhecia Putin, considerava-o uma pessoa decente, portanto - pensava ele - não tardaria a paz entre a Rússia e a invadida Ucrânia.

Nos seus contactos com Putin, Trump só via motivos para esperar da Rússia um passo decidido no sentido da paz. Como tal passo nunca era dado, Trump entrou então na fase de culpabilizar Zelensky, presidente da Ucrânia, pelos sucessivos adiamentos da paz.

Zelensky foi maltratado e humilhado por Trump nessa altura. O presidente americano não queria encarar o óbvio – Zelensnky mantinha-se firme ao recusar cláusulas totalmente leoninas avançadas por Putin para a Ucrânia – como não permitir que este país decidisse aderir à NATO, ou exigir que a Rússia mantivesse no território ucraniano as suas conquistas militares.

Finalmente, Trump chegou à conclusão de que Putin não quer um acordo de paz e que o andava a entreter com elogios que a vaidade de Trump muito aprecia. Um político que se considera o melhor negociador do mundo tem esse lado vulnerável – não resiste à lisonja, o que é um perigo para a política internacional dos EUA.

A Rússia tem sofrido pesadas baixas, entre mortos e feridos. A preocupação de salvar vidas não entra nas prioridades do Kremlin. As forças armadas russas têm beneficiado de contingentes militares de países como a Coreia do Norte; e Moscovo redobrou os seus esforços para contratar mercenários no estrangeiro (algo que a Ucrânia também faz).

Agora trata-se de apoiar a sério a Ucrânia. Zelensky teve um encontro recente com Trump e saiu da reunião muito satisfeito com o que se passara. Parece, assim, que Trump está agora no caminho certo no que respeita à Rússia. Mais vale tarde do que nunca.

Francisco