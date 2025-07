Nos Estados Unidos surgiu um novo partido, o partido da América, de Elon Musk. Desde há quase 200 anos que a política nacional americana é dominada por dois partidos, Republicanos e Democratas. Ao longo da história foram várias as tentativas para ultrapassar aquelo duo partidário, mas nenhuma se afirmou.

O novo partido, de Elon Musk, até apresenta razões para ser lançado que fazem sentido – basicamente, a preocupação com o desequilíbrio orçamental, desequilíbrio que se acentua nos EUA e que tende a agravar-se. Há dias, o Senado dos EUA aprovou, à tangente, uma lei orçamental que Trump classificou de Big Beautiful Bill (Grande, Linda Lei), mas que em nada contribuirá para travar o desequilíbrio das contas públicas americanas. Chamemos-lhe, para abreviar, a “lei maravilhosa”.

A nova lei do orçamento dos EUA não apenas não favorece o crescimento da economia como é socialmente injusta. Os ricos e muito ricos são os principais beneficiários das baixas de impostos, enquanto a maioria dos cortes na despesa afetarão sobretudo pessoas de menores recursos.

Nos últimos dozes meses o défice orçamental americano atingiu 6,7% do PIB. (Recorde-se que, na União Europeia, um défice orçamental que ultrapasse os 3% do PIB é considerado excessivo). Ora a “lei maravilhosa” diminui as receitas do Estado federal, nomeadamente porque baixa impostos, e aumenta as despesas militares e civis.

Não há problema, dizem os apoiantes daquela lei, alegando que a economia vai passar a crescer a 5% ao ano. O semanário The Economist não concorda, dizendo que a quantidade crescente de dívida pública emitida pelos EUA irá cada vez mais prejudicar o crescimento da economia americana. Por outro lado, os frequentes ataques do presidente Trump ao presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, porque ele se recusou a baixar os juros, não criam um ambiente propício à confiança e, portanto, ao crescimento da economia.

O que se pode prever é que quem suceder a Trump na Casa Branca terá de se preocupar a sério em recuperar a confiança nas contas públicas do Estado federal. Lembra o Economist que o dólar já caiu 11% no corrente ano.