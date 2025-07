A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) divulgou o seu relatório anual sobre emprego. A OCDE alerta para que o envelhecimento demográfico poderá travar o crescimento económico já no corrente ano. Acontece que em 2025 o número de pessoas a sair do mercado de trabalho em Portugal deverá exceder o número dos que entram.

Portugal é um dos países membros da OCDE onde mais se acentua o envelhecimento populacional. Calcula a OCDE que, com um saldo migratório nulo, o crescimento per capita em Portugal baixa 0,6 pontos percentuais.

Por isso a OCDE aconselha Portugal, e outros países membros, a que tomem medidas para manter mais tempo os trabalhadores no mercado de trabalho. Reforma flexível, combate à discriminação dos trabalhadores idosos, mais oportunidades de aprendizagem ao longo da vida, etc. Não sei se a OCDE refere a subida da idade da reforma, mas este é um assunto que deveria ser tratado na concertação social.

Este relatório da OCDE poderá levar, finalmente, a que entre nós se discutam os problemas decorrentes do envelhecimento demográfico.

A imigração atenua, mas não elimina, o problema da falta de trabalhadores e também ajuda a adiar a falta de receitas da Segurança Social para pagar pensões de reforma.

Algumas empresas portuguesas já estarão a aproveitar a experiência e a capacidade de alguns trabalhadores reformados. O Estado deveria conceder mais incentivos às empresas para avançarem nessa via.

Uma coisa é certa: uma população mais velha gasta mais dinheiro em saúde. Quanto ao combate à desigualdade de género, ou seja, à discriminação salarial e não só das mulheres, o que a OCDE aconselha é uma prioridade entre nós. Mas tenha-se presente que as mulheres portuguesas trabalham mais do que a maioria das mulheres de outras nações europeias. É um dos efeitos do baixo nível de salários em Portugal.