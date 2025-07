​Trabalhar em casa

Antes da pandemia de covid eram raras as empresas cujos trabalhadores podiam realizar em casa parte do seu trabalho. Mas depois da pandemia multiplicaram-se os casos de empresas com um regime híbrido de trabalho – parte em casa e parte nas instalações da empresa.

Qual o motivo para os gestores empresariais darem “luz verde” a um regime híbrido de trabalho? Creio que esse motivo, para a generalidade das empresas em trabalho híbrido, está em que os trabalhadores ficam mais satisfeitos por trabalharem parcialmente em casa. E trabalhadores satisfeitos permitem melhores níveis de produtividade.

Mas essa satisfação tem de ser confirmada e não presumida em cada caso concreto. Sabe-se que existem casos de trabalhadores que preferem trabalhar na empresa e não em casa. Até porque podem não ter em casa condições para se concentrarem. Daí que seja indispensável, em cada empresa, uma consulta aos trabalhadores. Assim se evitam surpresas.

Aceita-se que a maioria dos trabalhadores prefiram trabalhar em parte em casa. Mas pode haver trabalhadores a quem faz falta o convívio diário com os colegas; ou que apreciem a proximidade com os gestores da empresa, etc.

Aí pode verificar-se uma divisão entre os trabalhadores de uma determinada empresa. Talvez seja possível instaurar um regime duplo – a maioria dos trabalhadores seguiria o regime híbrido, e uma minoria manter-se-ia em permanência nas instalações da empresa.

Só em face de cada caso concreto se poderá decidir por uma solução. Cada caso é um caso. Importa é que exista na empresa um clima de confiança entre gestores e trabalhadores.