​Trump contra Stephen Colbert

Soube-se recentemente que a CBS iria retirar do ar, em maio do próximo ano, o programa humorístico de Stephen Colbert. A CBS afirma que foi uma decisão “puramente financeira”.

Ora aquele programa tem sido líder de audiências no seu horário, o que faz duvidar da justificação adiantada pela CBS para afastar S. Colbert. Como é natural, o programa de Colbert criticava frequentemente o presidente Trump, que logo veio aplaudir o afastamento do humorista.

“Adoro que o Stephen Colbert tenha sido despedido. O talento dele era ainda pior do que as audiências”, afirmou Trump. Como assim, se o programa era líder de audiências?...

Encantado com as suas políticas, Trump declarou que, “hoje, os EUA são o país mais respeitado do mundo”. O presidente americano tem de viver num ambiente amigo, alvo de elogios. Mas a realidade é outra.

Em abril passado Trump perdeu o apoio da maioria dos norte americanos. Na política migratória, as sondagens mostram que em janeiro 45 % dos americanos inquiridos ainda o apoiavam. Mas agora 55% consideram que as deportações de migrantes foram longe demais. 55% estão contra criar centros de detenção, um passo para expulsar migrantes. E 56% entendem que Trump tem estado a visar principalmente imigrantes que não são “criminosos perigosos”.

Assim, Trump certamente sente que o chão lhe está a fugir debaixo dos pés. Por isso reage mal às críticas. Vai agora agarrar-se às suas queridas tarifas, que ameaçam o comércio internacional e o crescimento económico. O mundo não lhe agradece estas malfeitorias.