​Direitos humanos e democracia

Como foi largamente noticiado, o Presidente da República enviou para o Tribunal Constitucional a Lei de Estrangeiros. Marcelo Rebelo de Sousa apontou uma série de prováveis inconstitucionalidades naquele diploma, que partiu de uma proposta de lei do Governo e de um projeto de lei do Chega.

Reagindo à decisão do Presidente, o PSD, talvez incomodado com as violações aos direitos humanos no diploma de que foi um dos autores, disse que era a democracia a funcionar; já o Chega considerou um erro aquela decisão.

Além de problemas jurídicos, a lei que regula e restringe o reagrupamento familiar dos imigrantes suscita dúvidas no plano ético. Portugal tem obrigação moral de receber bem os imigrantes, pessoas que no nosso país vêm executar trabalhos indispensáveis, que os portugueses já não querem fazer.

Isto não é moralismo – é um imperativo ético de uma democracia liberal, que rejeita os valores do regime autoritário que caiu no 25 de abril de 1974.

O partido Chega não gosta de imigrantes nem valoriza os direitos humanos, o que se sente naquele diploma. Este partido, racista e xenófobo, apela a que o Tribunal Constitucional acolha valores daquilo que designa por “maioria representativa”. Só que a ética não depende do número de votos ou do número de deputados.

Os direitos humanos valem por si, podendo ser mais ou menos respeitados. Lamentável é que o PSD não se tenha preocupado com exigências éticas fundamentais.