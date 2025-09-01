Depois de agosto

Na última semana de agosto os terríveis incêndios rurais continuaram a dominar os telejornais, agora mais focados na dimensão da catástrofe e na situação angustiosa em que ficou muita gente, vítima dos fogos. Não é uma crítica ao jornalismo televisivo – teria sempre de nos mostrar o que aconteceu, por muito que os telespectadores citadinos, como eu, preferissem ver imagens menos trágicas.

Como sempre acontece, depois de uma onda de incêndios florestais que durou um mês e que coincidiu com uma vaga de calor, multiplicam-se as teorias e as críticas ao combate aos fogos. Claro que é saudável apurar o que correu menos bem e deve ser corrigido. Mas não parecem úteis algumas ideias genéricas, como, por exemplo, apontar como raiz para este flagelo o marcado centralismo do nosso regime político – em Espanha as autonomias têm governos próprios (como por cá acontece com os Açores e a Madeira) mas nem por isso os fogos foram ali melhor enfrentados.

Convém sobretudo ter presente que em países mais desenvolvidos do que Portugal, Espanha e Catalunha nomeadamente, os incêndios florestais foram combatidos com dificuldade, suscitando muitas críticas. Se o despovoamento do interior foi um dos fatores destes incêndios, os fogos não incitam ninguém a ir viver para o interior – ou seja, o despovoamento vai agravar-se.

Por cá, o Presidente da República deu até ao fim do verão para o governo resolver a crise nas urgências hospitalares. Veremos se alguma coisa vai mudar na Saúde, mas não se esperam grandes mudanças.

No plano internacional, o Presidente Trump não perdeu a admiração que tem por Putin. Apesar de se confessar desiludido com as posições da Rússia quanto à Ucrânia, acabou por se reunir com o líder russo no Alasca, gerando expectativas de a Rússia avançar para tréguas na Ucrânia. Mas os russos intensificaram, e de que maneira, os seus bombardeamentos a prédios e a instalações civis na Ucrânia.

Receando que Trump tivesse cedido a Putin, sete políticos europeus, incluindo representantes da NATO e da Comissão Europeia, acompanharam Zelensky à Casa Branca para evitarem que o Presidente da Ucrânia fosse de novo humilhado por Trump, que quase apontou Zelensky como culpado de não ter havido acordo com Putin.

O problema com Trump é que ele muda frequentemente de opinião e não defende com firmeza uma qualquer linha política. A possibilidade de vir a ganhar o prémio Nobel da Paz parece estar a interferir na atuação do Presidente dos EUA.

Quanto a Gaza, as perspetivas vão de mal a pior. Israel mobilizou 60 mil reservistas para atacar a cidade de Gaza. O governo de Netanyahu provocou um coro internacional de críticas, mas o primeiro ministro israelita precisa da guerra para se livrar de uma provável acusação judicial de corrupção.