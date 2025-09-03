​Uma distinção política fundamental

Uma das consequências da aproximação do PSD ao Chega é ter tornado menos visível a distinção entre direita democrática e direita que prefere regimes autoritários. Talvez porque, entre nós, apenas uma minoria de pessoas de cinquenta e mais anos recorda, hoje, a alegria que foi o fim do regime derrubado no 25 de abril de 1974, parece que politicamente muita gente, incluindo membros deste partido, tende a não dar importância ao facto de o PSD ser um partido democrático. Pois se pelo mundo fora as autocracias são agora mais do que as democracias liberais...

No entanto, a distinção fundamental entre direita democrática e a outra direita (como foi a que mandou em Portugal entre 1926 e 1974) é vital. Trata-se de preferir o regime português atual ao que foi derrubado em 25 de abril de 1974.

É uma questão de liberdade. Quem não valoriza os direitos humanos nem a dignidade das pessoas não dá importância à democracia e olha com simpatia as autocracias.

Será muito difícil a um partido como o Chega, uma vez alcançado o poder, resistir a usar os instrumentos antidemocráticos que os portugueses mais velhos conheceram no país antes do 25 de abril.

Percebe-se que exista algum cansaço com a democracia parlamentar e por isso será de aplaudir tudo o que se fizer para tornar mais eficaz o presente regime político. Só que substituir as liberdades democráticas por uma autocracia seria um intolerável regresso ao passado.

O Presidente da República deseja que o PSD seja moderado. Mas esse não é o problema. Nem o que distingue direita democrática da outra, autocrática, tem a ver com moderação.

O que preocupa no PSD atual é não fazer, na prática, essa distinção e, portanto, não agir em consequência. Ora importa que quem valoriza a liberdade seja frontal e claro na opção pela democracia liberal.