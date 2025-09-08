​A UE e a América Latina

Com as exportações para os EUA ameaçadas pelas tarifas de Trump (que pouco ou nada têm a ver com um protecionismo racional) a União Europeia (UE) procura encontrar novos mercados no mundo. Por isso é importante o acordo firmado com o Mercosul, depois de 25 anos de negociações.

“No atual clima de incerteza política, diversificar as cadeias de abastecimento e aprofundar parcerias com aliados e amigos de confiança, não é uma aliança, é uma necessidade. Isto vai muito para além dos números”, comentou Maros Sefcovic, comissário europeu do comércio.

Uma versão anterior deste acordo suscitou reações negativas da França (tendo-se salientado Macron nas críticas), da Polónia e da Irlanda. Para tentar demover essas objeções, a Comissão Europeia, que negociou o acordo, propõe um instrumento jurídico complementar anexo ao acordo, especificando as cláusulas de salvaguarda caso se venha registar um “aumento prejudicial” das importações da UE provenientes do Mercosul, afetando os produtores europeus. Também se prevê no acordo dinheiro para compensar agricultores europeus que eventualmente sejam prejudicados.

É de referir que, além deste acordo com o Mercosul (Brasil, Argentina, Bolívia, Uruguai e Paraguai) foi atualizado agora o acordo UE-México, assinado em 2020.

Será que o acordo com o Mercosul irá entrar em vigor no corrente ano? Falta a ratificação no Parlamento Europeu e nos Estados-membros da UE. É de recear que países, como a França, onde o poder político é fraco, se oponham a esta zona de trocas livres que, a concretizar-se, será a maior do mundo.