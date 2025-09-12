​França em ebulição

Ainda o novo primeiro-ministro, Sébastien Lecornu, não tinha formado governo e já os franceses tinham vindo para a rua protestar. Em algumas cidades, como Paris, os protestos foram violentos.

É uma tradição francesa vir para a rua manifestar-se contra medidas governamentais que desagradem a certos setores, como a agricultura, ou mesmo à generalidade dos cidadãos. Recordem-se os protestos dos chamados Coletes Amarelos, que começaram em 2018 e parecem estar a regressar com este ou outro nome.

O drama, agora, é que a crise política da França e, sobretudo, a sua crise financeira não podem ser ultrapassadas sem algumas medidas corajosas, mas estas parecem impossíveis de serem aprovadas na Assembleia Nacional. O Presidente Macron, que está longe de ter uma maioria na Assembleia, insiste em nomear sucessivos primeiros ministros, que não conseguem fazer aprovar as indispensáveis medidas de contenção da despesa pública. E não conseguem porque não dispõem de uma maioria parlamentar.

Então, dir-se-á, porque não convoca Macron eleições? Não o faz porque essas eleições seriam ganhas pelo partido de Marine Le Pen. Esta dirigente política está sobretudo focada em vencer as eleições presidenciais de 2027, mas não desdenharia chefiar um governo até lá.

A França tem uma dívida pública de 114% do PIB e com tendência para continuar a subir. Em 2024 o défice orçamental de França chegou perto de 6% do PIB, o dobro do limite de 3% que a União Europeia impõe. A França não apresenta um Orçamento equilibrado desde 1974...

O mandato presidencial de Macron vai até 2027. A confiança dos franceses no seu atual presidente, dizem as sondagens, encontra-se em apenas 15%. Tudo indica, assim, que nos próximos tempos a situação política e financeira da França se vai agravar.

Por causa disso, o juro que os investidores internacionais exigem da França já começou a subir, estando agora acima do que paga Portugal, por exemplo. O risco é que esse juro suba muito, complicando ainda mais as finanças públicas francesas.