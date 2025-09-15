Menu
Francisco Sarsfield Cabral
Opinião de Francisco Sarsfield Cabral
Trump e os adversários dos EUA

15 set, 2025 • Opinião de Francisco Sarsfield Cabral


Os dirigentes russos há muito perceberam a vaidade do presidente americano e jogam com isso. Mas Trump tarda em perceber o jogo russo.

Há um mês, em 15 de Agosto passado, Donald Trump, presidente dos EUA, encontrou-se com o líder russo, Vladimir Putin, no Alasca. Trump desfez-se então em amabilidades e gestos de apreço perante Putin.

É que encontrar-se com Putin coloca Trump no plano dos importantes líderes políticos mundiais. Os dirigentes russos há muito perceberam esta vaidade do presidente americano e jogam com isso. Mas Trump tarda em perceber o jogo russo.

O que fez a Rússia depois daquela reunião cimeira? Multiplicou os ataques com “drones” e mísseis à Ucrânia, provocando mortos e feridos entre a população civil.

Sentindo afastar-se a possibilidade de um cessar-fogo na Ucrânia, Trump comentou mostrando o seu desagrado com Putin, mas sem deixar de lamentar que Zelensky não fosse mais aberto a concessões à Rússia. O costume.

Felizmente que Zelensky se tem oposto a humilhantes concessões da Ucrânia à Rússia. E o presidente da Ucrânia uma vez mais lembrou que foi a Rússia quem atacou o país a que Zelensky preside

Mais recentemente, “drones” e mísseis russos invadiram o espaço aéreo da Polónia, talvez para testar a credibilidade da NATO. Trump fez um comentário próprio de quem não se preocupa com um ataque como esse.

Entretanto, Xi Jinping reuniu na China vinte países, que assistiram a uma grande parada militar. Foi claro o desígnio da China de se afirmar como uma potência mundial, fazendo frente ao poder americano. A propósito, escreve o semanário The Economist: “A China ainda não lidera uma nova ordem mundial. Mas mostra até que ponto Trump está a prejudicar os interesses americanos”.

Perante tudo isto a reação do presidente Trump foi mudar o nome do Ministério da Defesa dos EUA para o antigo nome Ministério da Guerra...

