Francisco Sarsfield Cabral
Opinião de Francisco Sarsfield Cabral
​Depois de Bolsonaro

17 set, 2025 • Opinião de Francisco Sarsfield Cabral


Não são de esperar iniciativas antidemocráticas dos partidários de Bolsonaro nos próximos tempos. Estes visam, agora, as eleições presidenciais de outubro de 2026.

Bolsonaro, que mandou no Brasil de 2018 a 2022, foi condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. Como aqui assinalei, este julgamento aumentou o prestígio da democracia brasileira.

De facto, a decisão do Supremo Tribunal Federal tornou o Brasil uma referência na defesa da democracia. Apesar das muitas e ruidosas manifestações dos adeptos de Bolsonaro, que exigiam uma amnistia para o seu líder, as Forças Armadas brasileiras não se envolveram em qualquer esboço de golpe. E o sistema judicial do país mostrou uma grande independência, que também se sentira até durante a ditadura militar (1964-1985) e, depois, durante a presidência de Bolsonaro.

Não são, assim, de esperar iniciativas antidemocráticas dos partidários de Bolsonaro nos próximos tempos. Estes visam, agora, as eleições presidenciais de outubro de 2026. A intenção será candidatarem uma figura que, se ganhar a eleição, abra espaço à extrema direita – talvez Tarcísio de Freitas, atual governador de S. Paulo.

Mas muito importante será que o governo de Lula da Silva consiga transmitir confiança aos brasileiros. Nas sondagens a aprovação do governo de Lula subiu quatro pontos desde julho deste ano e a reprovação caiu dois pontos, segundo dados divulgados na passada quinta-feira. Esta é a mais favorável avaliação de Lula no corrente ano.

O ano e um mês que vai passar até às eleições presidenciais de outubro de 2026 são uma eternidade em política. Muita coisa poderá acontecer.

