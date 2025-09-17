​Depois de Bolsonaro

Bolsonaro, que mandou no Brasil de 2018 a 2022, foi condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. Como aqui assinalei, este julgamento aumentou o prestígio da democracia brasileira.

De facto, a decisão do Supremo Tribunal Federal tornou o Brasil uma referência na defesa da democracia. Apesar das muitas e ruidosas manifestações dos adeptos de Bolsonaro, que exigiam uma amnistia para o seu líder, as Forças Armadas brasileiras não se envolveram em qualquer esboço de golpe. E o sistema judicial do país mostrou uma grande independência, que também se sentira até durante a ditadura militar (1964-1985) e, depois, durante a presidência de Bolsonaro.

Não são, assim, de esperar iniciativas antidemocráticas dos partidários de Bolsonaro nos próximos tempos. Estes visam, agora, as eleições presidenciais de outubro de 2026. A intenção será candidatarem uma figura que, se ganhar a eleição, abra espaço à extrema direita – talvez Tarcísio de Freitas, atual governador de S. Paulo.

Mas muito importante será que o governo de Lula da Silva consiga transmitir confiança aos brasileiros. Nas sondagens a aprovação do governo de Lula subiu quatro pontos desde julho deste ano e a reprovação caiu dois pontos, segundo dados divulgados na passada quinta-feira. Esta é a mais favorável avaliação de Lula no corrente ano.

O ano e um mês que vai passar até às eleições presidenciais de outubro de 2026 são uma eternidade em política. Muita coisa poderá acontecer.