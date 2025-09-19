Menu
Renascença Renascença
Francisco Sarsfield Cabral
Opinião de Francisco Sarsfield Cabral
A+ / A-

Reconhecer um Estado palestiniano

19 set, 2025 • Opinião de Francisco Sarsfield Cabral


O reconhecimento de um Estado que ainda não existe é um sinal de fraqueza, não de força. Parece que os países que vão reconhecer o Estado da Palestina não conseguem fazer mais do que um gesto simbólico e irritar Israel.

Vários países, entre os quais Portugal, preparam-se para reconhecer um Estado palestiniano. Quem não conhecer o assunto poderá pensar que a vida corre de feição aos palestinianos. Só que é o contrário que acontece – o reconhecimento de um Estado que ainda não existe é um sinal de fraqueza, não de força. Parece que os países que vão reconhecer o Estado da Palestina não conseguem fazer mais do que um gesto simbólico e irritar Israel.

O reconhecimento de um Estado palestiniano encontra-se hoje mais longe da realidade do que há 30 ou 40 anos atrás. O atual governo de Israel tem manifestado através de palavras e de ações que não quer que um Estado palestiniano se torne uma realidade.

Assim, Israel tudo tem feito para inviabilizar, na prática, um futuro Estado palestiniano. Quando em 1983 foi assinado o Acordo de Oslo havia pouco mais de 110 mil colonos na Cisjordânia. Agora são mais de 700 mil.

E os colonos judaicos na Cisjordânia, como noutros locais, não hesitam em alvejar a tiro os palestinianos que lhes apareçam pela frente. Não se trata de uma ação à revelia do governo israelita – é uma política sinistra que o governo de Israel promove. O objetivo claro de Israel é tornar impossível que qualquer Estado se instale perto das suas fronteiras.

Poderá dizer-se que muitos países e comunidades árabes não acreditam no direito de Israel existir com maioria judaica. O Hamas tem como compromisso destruir Israel.

Só que ao longo dos anos Israel apresentou-se como uma democracia, raridade no Médio Oriente. Durante algum tempo o mundo acreditou que essa democracia visava a coexistência pacífica de Israel com os palestinianos. Infelizmente, já não é razoável acreditar que essa seja a intenção do governo israelita, onde predomina a extrema direita. O que se passa na martirizada Gaza é mais uma manifestação da aposta israelita de dominar pela força quem se lhe oponha.

Francisco

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Artigos AnterioresFrancisco Sarsfield Cabral

Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.