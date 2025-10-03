Menu
Renascença Renascença
Francisco Sarsfield Cabral
Opinião de Francisco Sarsfield Cabral
A+ / A-

​O plano Trump/Netanyahu

03 out, 2025 • Opinião de Francisco Sarsfield Cabral


Netanyahu, primeiro ministro de Israel, desde há muito que procura tornar inviável um Estado palestiniano. O plano de Trump e Netanyahu não é um plano que ofereça esperança aos infelizes palestinianos. O plano não refere sequer a solução dos dois Estados.

Trump, junto com Netanyahu, primeiro ministro de Israel, lançou um grande plano para a paz em Gaza e no Médio Oriente em geral. Vários países muçulmanos apoiaram esse plano.

Mas o Hamas, que deverá libertar os reféns que mantém em seu poder, ainda não respondeu se concorda ou não com o plano de Trump e Netanyahu.

Este plano exigirá um forte empenhamento pessoal de Trump, presidente dos EUA. Ora as sondagens mostram que entre os americanos tem baixado o número dos que apoiam o envolvimento do seu país nos assuntos do Médio Oriente.

A principal reserva que o plano de Trump suscita é, porém, outra e mais séria. O plano não refere sequer a solução dos dois Estados, que desde há décadas é apontada como a base para a coexistência pacífica de israelitas e palestinianos.

Acontece que Netanyahu desde há muito que rejeita a existência de um Estado palestiniano. E ainda mais a ele se opõem os parceiros de Netanyahu de extrema direita que fazem parte, agora, do governo de Israel.

Esse governo tem vindo a colocar obstáculos à emergência de um qualquer Estado palestiniano. Obstáculos que tornem inviável esse Estado, por muitos que sejam os países que tomem agora a decisão simbólica de reconhecer o Estado da Palestina.

Dir-se-ia, assim, que o plano de Trump/Netanyahu servirá para tirar esperança aos infelizes palestinianos.

Francisco

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Artigos AnterioresFrancisco Sarsfield Cabral

Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.