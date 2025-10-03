​O plano Trump/Netanyahu

Trump, junto com Netanyahu, primeiro ministro de Israel, lançou um grande plano para a paz em Gaza e no Médio Oriente em geral. Vários países muçulmanos apoiaram esse plano.

Mas o Hamas, que deverá libertar os reféns que mantém em seu poder, ainda não respondeu se concorda ou não com o plano de Trump e Netanyahu.

Este plano exigirá um forte empenhamento pessoal de Trump, presidente dos EUA. Ora as sondagens mostram que entre os americanos tem baixado o número dos que apoiam o envolvimento do seu país nos assuntos do Médio Oriente.

A principal reserva que o plano de Trump suscita é, porém, outra e mais séria. O plano não refere sequer a solução dos dois Estados, que desde há décadas é apontada como a base para a coexistência pacífica de israelitas e palestinianos.

Acontece que Netanyahu desde há muito que rejeita a existência de um Estado palestiniano. E ainda mais a ele se opõem os parceiros de Netanyahu de extrema direita que fazem parte, agora, do governo de Israel.

Esse governo tem vindo a colocar obstáculos à emergência de um qualquer Estado palestiniano. Obstáculos que tornem inviável esse Estado, por muitos que sejam os países que tomem agora a decisão simbólica de reconhecer o Estado da Palestina.

Dir-se-ia, assim, que o plano de Trump/Netanyahu servirá para tirar esperança aos infelizes palestinianos.

Francisco