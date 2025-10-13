Menu
Francisco Sarsfield Cabral
Opinião de Francisco Sarsfield Cabral
​Democracia e liberdade

13 out, 2025 • Opinião de Francisco Sarsfield Cabral


Os arautos do autoritarismo de Estado não fazem publicamente a apologia do fim da democracia. Mas uma vez no poder, acabariam com eleições livres e justas.

Escrevo este texto a meio da tarde de domingo, antes de conhecer os resultados das eleições autárquicas. Apenas quero aqui exprimir a minha satisfação por viver num país democrático, onde se realizam eleições livres e justas.

Será que os portugueses já esqueceram a enorme alegria que foi o derrube da ditadura, em 25 de abril de 1974? A democracia não trouxe a eliminação da pobreza entre nós, nem ultrapassou velhos problemas económicos e sociais. Mas trouxe liberdade – por exemplo, de escrever aqui o que penso, sem recear ser preso por isso. E trouxe uma democracia que organiza eleições livres e justas. Já é qualquer coisa.

Parece que para muitos de nós a liberdade deixou de ser um valor fundamental. Por isso as pessoas cedem com demasiada facilidade aos arautos do autoritarismo de Estado.

Que gerações jovens, que não conheceram a ditadura, cedam a uma propaganda que disfarça instintos liberticidas, poderá compreender-se. Já se torna um suicídio político que os mais velhos, que conheceram bem a falta de liberdade imposta pelo Estado autoritário, evitem recordar esses tempos funestos.

Francisco

Artigos Anteriores

