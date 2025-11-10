Os políticos que não acreditam na ciência

Começa hoje em Belém, Brasil, e decorre até ao próximo dia 21 a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Já alguma coisa se fez para combater o aquecimento global e as alterações climáticas, mas muito mais falta fazer. Perante os eventos meteorológicos violentos que a televisão nos tem mostrado um pouco por toda a parte, até em Portugal, dir-se-ia que já ninguém põe em causa a urgência de combater o aquecimento global. Puro engano. Em setembro passado, perante a Assembleia Geral das Nações Unidas, Donald Trump, presidente dos EUA, afirmou que as alterações climáticas são “a maior vigarice do mundo”. Uma afirmação que contraria as conclusões de milhares de cientistas mundiais. A atitude anti-científica de certos políticos manifesta-se também na descrença nas vacinas, que alguns vão ao ponto de lhes atribuir graves consequências para a saúde. Sem a menor prova científica. O atual ministro da Saúde dos EUA, Robert F. Kennedy Jr., não acredita nas vacinas, apesar do esmagador consenso científico existente no sentido contrário. Portugal é mesmo um excelente exemplo quanto à contribuição das vacinas para a erradicação de numerosas doenças. A descrença de alguns políticos na ciência acarreta prejuízos enormes sobretudo em países e sociedades relativamente pobres. Por exemplo, os governos de todo o mundo gastam um bilião (milhão de milhões) de dólares todos os anos em subsídios para os combustíveis fósseis, sabendo-se que a queima de gás, petróleo e carvão é a principal fonte de emissão dos gases de estufa que provocam o aquecimento global e as alterações climáticas. Pode parecer que a negação da ciência por políticos como Trump é uma bizarria inconsequente. Não é, infelizmente. E os principais prejudicados por essa atitude são os povos menos desenvolvidos, que estão a sofrer os piores efeitos das alterações climáticas.