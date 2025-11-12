No último domingo de Outubro as eleições parlamentares na Argentina deram uma importante vitória à política reformista do presidente Javier Milei. Esta política baixou a inflação de 13% para cerca de 2%. E a taxa de pobreza na Argentina está agora ao nível mais baixo desde 2018.

Trump considera Milei um aliado, pelo que os EUA celebraram um acordo com o banco central do país para estabilizar a cotação da moeda argentina. Mas os êxitos financeiros de Milei ainda não conseguiram afastar o partido peronista da cena política da Argentina.

Oitenta anos depois do seu aparecimento na Argentina e meio século após a morte de Perón, este partido considera-se hoje uma alternativa à política de Milei.

Juan Perón foi pela primeira vez eleito Presidente em 1946, tendo sido reeleito em 1951 e 1973. Um militar, Perón conduziu uma política de raiz conservadora, populista e autoritária, nacionalista (contra a influência dos EUA), favorecendo os sindicatos. A também célebre Evita Perón, mulher do presidente, contribuiu para popularizar a imagem do Estado peronista como um “Estado benfeitor”.

Naturalmente que esta ideologia populista não favorece a contenção de despesas nem as finanças públicas equilibradas. A Argentina foi um país razoavelmente desenvolvido nas primeiras décadas do século XX, mas de então para cá tem perdido força.

Javier Milei é um político que procura regressar à prestigiada Argentina de há um século. O que implica derrotar o peronismo.