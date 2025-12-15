Defesa e segurança na Europa

Os países europeus viveram décadas protegidos pelo poderio militar americano. O problema, hoje, é que os Estados Unidos já não garantem essa proteção.

O atual presidente dos EUA, Donald Trump, levantou dúvidas quanto ao imperativo da NATO, segundo o qual um ataque a um membro da Aliança é considerado um ataque a todos. Ou seja, não é seguro que os EUA venham em socorro de um país da NATO que seja alvo de um ataque, por exemplo, da Rússia.

Os países da NATO terão, assim, que dedicar à defesa muito mais dinheiro, coisa à qual não estavam habituados. A Alemanha parece ter levado a sério a nova situação. Praticamente duplicaram os gastos da Alemanha em defesa. Na Europa vários outros países subiram os seus gastos na defesa, como é o caso da Polónia e dos países nórdicos. Também a Grã-Bretanha e a França, que possuem armas nucleares, subiram os seus gastos em defesa; mas estes ficam aquém do investimento alemão neste sector.

Naturalmente que à Rússia de Putin agrada que alguns países europeus ainda não tenham dado passos significativos na reforma e modernização dos seus aparelhos de defesa. Mas nem por isso mostra Putin disponibilidade para negociar um acordo reduzindo os seus encargos militares; tudo indica que a Rússia não irá por aí, mantendo uma potencial ameaça aos países europeus. A Rússia já atacou a Ucrânia e poderá repetir o gesto face a outro alvo ocidental.

Decerto que, com todas essas ameaças à paz, não gastar substancialmente mais na defesa coloca em risco a segurança dos países europeus. Não é uma situação aceitável.