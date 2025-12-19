Francisco Sarsfield Cabral
Opinião de Francisco Sarsfield Cabral
A+ / A-

Avaliando a extrema-direita na Europa

19 dez, 2025 • Opinião de Francisco Sarsfield Cabral


Alguns partidos de extrema-direita, na Europa, têm-se tornado menos radicais. Mas importa que os europeus valorizem a liberdade, que só os partidos realmente democráticos garantem.

Avaliando a ameaça antidemocrática da extrema-direita, o semanário The Economist recomenda que não se crie um alarme apocalítico porque nem sempre traduz a realidade e é suscetível favorecer a direita radical. Assim, vale a pena examinar os vários casos em que a extrema-direita já se encontra no poder.

Começando por Itália, onde Giorgia Meloni é desde há três anos chefe do governo. Ligada a forças políticas próximas do fascismo, Meloni tem governado a Itália com governaria um político não de extrema-direita. Por exemplo, defende a Ucrânia e culpa a Rússia de agressão.

No Reino Unido o partido da direita radical de Nigel Farage subiu muito nas sondagens, em boa parte com a entrada de políticos até aí militantes no partido conservador, que caiu brutalmente. E tem feito propostas orçamentais sensatas.

Em França a União Nacional de Marine Le Pen desde há anos tem crescido à medida que abandona posições de direita radical, como era o caso do pai Le Pen, entretanto expulso do partido. Agora, o número dois da União Nacional, Jordan Bardella, multiplica contactos com representantes dos meios de negócios.

Na Alemanha está ainda em vigor a política do “cordão sanitário”, impedindo ligações dos partidos democráticos tradicionais à AfD, de extrema-direita.

Mas na Hungria o partido de Viktor Orbán, no poder, é abertamente contrário à democracia, controlando a informação através de empresas jornalísticas dominadas por empresários ligados ao poder político.

De um modo geral, os partidos europeus da direita radical mostram-se hostis à integração europeia e, portanto, à União Europeia, bem como à imigração. Vale, aqui, o facto de a imigração ilegal na Europa, excetuando o Reino Unido, ser hoje metade da que era em 2023.

Reconhecendo, embora, que alguns partidos europeus de extrema-direita têm vido a tornar-se menos extremistas, importa que os europeus valorizem a liberdade, que só os partidos realmente democráticos garantem.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Artigos AnterioresFrancisco Sarsfield Cabral

Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.