Francisco Sarsfield Cabral
Opinião de Francisco Sarsfield Cabral
A+ / A-

​Trump e a opinião pública

09 jan, 2026 • Opinião de Francisco Sarsfield Cabral


Segundo Trump, os EUA mostraram ser o país mais poderoso do mundo. Mas a maioria dos americanos rejeita a intervenção dos EUA na Venezuela.

A intervenção dos Estados Unidos na Venezuela foi uma violação clara do direito internacional. No entanto, a maior parte das reações internacionais a essa operação foi branda, receando irritar Trump.

O atual presidente dos EUA não poupou elogios à intervenção na Venezuela, “uma brilhante operação militar, como não se via desde a II guerra mundial”. Os EUA mostraram ser o país mais poderoso do mundo.

Mas com o passar dos dias e perante a intenção de Trump de se apoderar também da Gronelândia e de vários países latino-americanos, começaram a ouvir-se críticas à política baseada na força e não no direito. Portugal e outros países europeus colocaram-se ao lado da Dinamarca, contra as pretensões de Trump de tomar conta da Gronelândia.

É pouco, sabendo-se que Trump não só despreza as nações europeias como parece apenas conhecer a política da força? Talvez, mas não desvalorizemos a opinião pública.

Ora, sondagens nos EUA revelam que os americanos rejeitam uma tutela norte-americana daquele país. Apenas 27% dos americanos apoia a atual política de Trump para a América Latina. E a maioria dos americanos discorda da “brilhante operação” na Venezuela.

Foi também notícia recente que Steve Bannon, até há pouco um apoiante de Trump, condenou a tutela da Venezuela pelos EUA, considerando-a um “regresso ao nosso fiasco no Iraque durante Bush”. Acresce que Trump prometera acabar com as guerras em que os EUA se haviam envolvido nos últimos anos.

Em conclusão, o corrente ano de 2026 conta com eleições em novembro para toda a Câmara dos Representantes e um terço do Senado. É assim possível que a política internacional de Trump seja rejeitada nas urnas.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Artigos AnterioresFrancisco Sarsfield Cabral

Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.