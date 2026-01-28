​Problemas demográficos na China

Francisco Sarsfield Cabral
A China já não é o país mais populoso do mundo. E o abrandamento demográfico ameaça os níveis elevados do crescimento económico da China. Estão à vista os limites de uma sociedade dominada por um partido totalitário.

A China foi até há cinco anos o país mais populoso do mundo. Mas em 2021 a Índia ultrapassou a China em número de habitantes.

Em 2015 o governo chinês acabou com a chamada política do filho único, em vigor desde o fim da década de 1970. Em posteriores anos sucessivos foi permitido às famílias chinesas ter mais filhos, primeiro dois, depois três.

No entanto, a população chinesa continuou a envelhecer e a baixar. Em 2018 registou-se mesmo um abrandamento dramático na população de rendimentos médios.

Os últimos números não revelam qualquer melhoria demográfica. A taxa de natalidade atingiu no ano passado um mínimo histórico. E não se trata apenas de uma quebra da população total da China – o número de chineses nas cidades está em declínio. Ora é ali, nas zonas urbanas, que se encontra o principal motor da economia chinesa

O Presidente Xi Jinping considera o problema demográfico uma “questão vital” para o crescimento económico do país. Mas o apertado controle dos cidadãos pelo todo poderoso partido comunista chinês não tem conseguido que os chineses tenham mais filhos e assim evitem uma quebra dos números relativos ao crescimento económico.

Estão à vista os limites de uma sociedade dominada por um partido totalitário.

