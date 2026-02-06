Afinal, o país não escapa ao aquecimento global

Até há pouco, parecia que Portugal não era atingido pelos efeitos do aquecimento global. Alguns até manifestaram a sua descrença nesse fenómeno climático. E as autoridades nacionais desistiram de alertar para o que agora veio a acontecer. Durante largos anos nós, portugueses, assistimos na televisão a violentos fenómenos meteorológicos por essa Europa fora – ciclones, cheias, etc. Até em Espanha. Mas Portugal parecia poupado aos efeitos dramáticos do aquecimento global. Como por cá não se registavam tais fenómenos, dir-se-ia que Portugal escapava ao aquecimento global. Até que na madrugada de 28 de Janeiro irrompeu pelo país, sobretudo na zona Centro, um fortíssimo vendaval acompanhado de chuvas torrenciais. Afinal, o país não estava nem está livre de sofrer os efeitos do aquecimento global. Ninguém estava preparado para um tão funesto evento, nunca antes visto em território nacional. O Governo começou por reagir sem consciência da dimensão da catástrofe. No dia seguinte à tempestade a Proteção Civil só pediu ao Exército quatro militares. Depois, o Conselho de Ministros reuniu na manhã de domingo, dia 1 de Fevereiro. Pela televisão, nessa tarde o primeiro ministro Montenegro apresentou ao país um extenso programa para enfrentar os estragos provocados pela intempérie e ajudar pessoas e empresas afetadas, ciente de que o clima permaneceria adverso ainda pelo menos mais uma semana. E tendo presente que para situações excecionais se requerem medidas extraordinárias. De um modo geral, os políticos da oposição, sem deixarem de criticar possíveis falhas na previsão da catástrofe e na reação aos tremendos prejuízos, mostraram moderação. Sem surpresa, André Ventura, líder do Chega, não resistiu a mais umas tiradas populistas. Temia-se o pior, pois a chuva continuou e continua a fustigar largas zonas do território nacional, quando muitos milhares de casas e outros edifícios se apresentam com telhados sem telhas. Mas foi possível tapar parte desses telhados com coberturas improvisadas, evitando mais danos. E uma atenta evolução da subida das águas permitiu evitar prejuízos adicionais. O mais positivo de toda esta tragédia foi, uma vez mais, ter posto em evidência o espírito de solidariedade e entreajuda do povo português.