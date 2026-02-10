Francisco Sarsfield Cabral
Os portugueses apreciam a democracia

10 fev, 2026 • Opinião de Francisco Sarsfield Cabral


Receava-se que o mau tempo e o atraso na resposta à crise meteorológica afastassem os portugueses das urnas de voto. Mas tal não aconteceu. Os portugueses mostraram apreciar a democracia representativa.

Nas vésperas das eleições de domingo passado eram muitos os receios. Temia-se que as pessoas se desinteressassem de votar, afastando-se das urnas até como manifestação de protesto. Os resultados eleitorais desmentiram, felizmente, essas preocupações.

A abstenção não subiu. Apesar do mau tempo a afluência às urnas foi semelhante à registada na primeira volta. Das eleições presidenciais. Milhares de pessoas passaram o domingo nas mesas de voto, desafiando a chuva e o vento. E os votantes responderam votando. Seguro atingiu um recorde absoluto de votos.

Subiram os votos em branco, ou seja, muitos manifestaram nas urnas o seu desagrado com a resposta governamental aos efeitos dramáticos das condições meteorológicas hostis, mas não se afastaram das mesas de voto.

O novo Presidente da República, António José Seguro, teve mais do dobro dos votos de André Ventura, do Chega. E o discurso populista deste partido começou a perder sentido. Se o Chega se queixava das elites ditas corruptas prejudicarem a vida do bom povo, agora é difícil ver essas elites nos 3 milhões e mais de 400 mil votos em Seguro.

Os portugueses mostraram apreciar a democracia representativa, até para protestarem contra o funcionamento dos poderes públicos. Foi uma eloquente vitória da democracia.

Agora importa que a resposta governamental aos problemas dos portugueses seja mais eficaz, retirando capital de queixa ao Chega.

