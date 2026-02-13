Francisco Sarsfield Cabral
​Um Governo de combate

Depois do país ter sofrido a pior calamidade meteorológica da sua história, o Governo é chamado a decisões difíceis que até há pouco não estavam previstas. Tem de ser um Governo de combate.

Depois de umas eleições que correram bem apesar das tempestades, elegendo um novo Presidente da República por uma larga margem de votos, é tempo de olhar com realismo as ciclópicas tarefas que o país tem pela frente.

É o caso, antes de mais, dos enormes prejuízos sofridos por famílias e empresas em resultado da sucessão de tempestades que atingiu Portugal. De súbito, levantou-se uma prioridade incontornável aos gastos do Estado.

Contas públicas em ordem, excedentes orçamentais e outros imperativos que, antes, faziam sentido, deixaram de ser prioridades perante a enorme dimensão dos prejuízos provocados pelo mau tempo. Mas não será aceitável prescindir de disciplina orçamental, o que só iria agravar os efeitos da catástrofe.

Além de mitigar, tanto quanto possível, os prejuízos causados pelas tempestades, urge também agora reconstruir o que ficou destruído. Basta pensar na reconstrução de milhares de quilómetros de estradas para se fazer uma ideia da tarefa que se exige ao Estado e que há apenas um ou dois meses não era um imperativo.

O Governo é chamado a decisões difíceis que não estavam previstas. Não pode ser um executivo de rotina, porque as circunstâncias mudaram. O país mudou muito com as tempestades, as cheias, a destruição de colheitas, os milhares de famílias que perderam tudo ou quase e com as muitas empresas que ficaram reduzidas a pó. Tem de ser um Governo de combate.

Comentários
  • Almofada financeira
    13 fev, 2026 Serve para isto 11:24
    E tem de se evitar "tentações" de desviar sem licença, verbas dos PRR e SAFE, como já se ouviu a determinados setores que vivem na Lua vir propor, que foram acordadas para um determinado objetivo e agora não podem ser desviadas sem autorização. Autorização que dificilmente virá.