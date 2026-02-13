Depois de umas eleições que correram bem apesar das tempestades, elegendo um novo Presidente da República por uma larga margem de votos, é tempo de olhar com realismo as ciclópicas tarefas que o país tem pela frente.

É o caso, antes de mais, dos enormes prejuízos sofridos por famílias e empresas em resultado da sucessão de tempestades que atingiu Portugal. De súbito, levantou-se uma prioridade incontornável aos gastos do Estado.

Contas públicas em ordem, excedentes orçamentais e outros imperativos que, antes, faziam sentido, deixaram de ser prioridades perante a enorme dimensão dos prejuízos provocados pelo mau tempo. Mas não será aceitável prescindir de disciplina orçamental, o que só iria agravar os efeitos da catástrofe.

Além de mitigar, tanto quanto possível, os prejuízos causados pelas tempestades, urge também agora reconstruir o que ficou destruído. Basta pensar na reconstrução de milhares de quilómetros de estradas para se fazer uma ideia da tarefa que se exige ao Estado e que há apenas um ou dois meses não era um imperativo.

O Governo é chamado a decisões difíceis que não estavam previstas. Não pode ser um executivo de rotina, porque as circunstâncias mudaram. O país mudou muito com as tempestades, as cheias, a destruição de colheitas, os milhares de famílias que perderam tudo ou quase e com as muitas empresas que ficaram reduzidas a pó. Tem de ser um Governo de combate.