​Relançar o mercado único na UE

Na semana passada o marasmo da integração europeia talvez tenha sido abanado. Numa reunião num castelo medieval na Flandres os líderes dos países membros da União Europeia (UE) parecem ter dado um novo impulso ao avanço do mercado único europeu. Desde logo concretizando mais endividamento comum, para financiar nomeadamente o esforço acrescido da Europa na área da defesa, pois já não pode contar com os EUA.

O primeiro ministro português, Luís Montenegro, não participou nesta reunião, tendo ficado retido no país a enfrentar os prejuízos das tempestades. Mas o português António Costa, presidente do Conselho Europeu, participou na reunião na Flandres.

O dólar tem estado estar a perder valor (caiu 10% desde Janeiro de 2025) levando o ouro a subir; a participação da divisa americana nas reservas globais baixou de 85% em 1970 para 58% agora, muito por causa das políticas erráticas de Trump. O enfraquecimento do dólar torna mais atrativo o euro, embora substituir o dólar seja uma meta longínqua.

O problema europeu reside na falta de progressos na integração económica da UE. Macron tem lutado contra essa situação, mas a má posição da França no campo político e financeiro não ajuda. E a Alemanha continua a pôr reservas ao endividamento conjunto na UE.

A Europa comunitária precisa urgentemente de ultrapassar a quebra atual da sua competitividade. O que apenas se conseguirá com mais integração do seu mercado único. Se a presente alteração das relações com os EUA não lograr uma séria aposta na integração europeia, não se vislumbra como será possível travar a quebra na competitividade da UE.