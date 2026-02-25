Francisco Sarsfield Cabral
Opinião de Francisco Sarsfield Cabral
A+ / A-

​O caso Epstein

25 fev, 2026 • Opinião de Francisco Sarsfield Cabral


Em novembro do corrente ano realizam-se eleições intercalares nos EUA, nas quais o escândalo Epstein estará certamente presente. Oxalá que as investigações em curso consigam revelar quem deve ser julgado e eventualmente condenado pelos crimes desta tenebrosa rede.

Reagindo a pressões por parte dos deputados americanos e da opinião pública, no final de janeiro foram divulgados pelo Department of Justice (Ministério da Justiça) mais de 3 milhões de documentos sobre o escândalo Jefrey Epstein.

J. Epstein suicidou-se numa prisão em Nova York em 2019, onde cumpria uma pena por crime de pedofilia. Mas passados sete anos, continua a ignorar-se quem eram as personalidades envolvidas neste esquema criminoso.

Serão, certamente, pessoas com muito poder político e económico, que até hoje terão conseguido travar as investigações. Não se conhecem as jovens mulheres que terão sido alvo de crimes de pedofilia.

O semanário The Economist analisou 1.400 e-mails entre os documentos agora divulgados. Confirma o semanário britânico que se está perante uma surpreendente cadeia de influência e troca de favores.

O facto é que este mega-escândalo já colocou em dificuldades figuras fora dos EUA, como o ex-príncipe britânico André ou o ex-primeiro ministro da Noruega Thorbjoen Jagland. Em novembro do corrente ano realizam-se eleições intercalares nos EUA, nas quais este caso estará certamente presente. Oxalá que as investigações em curso consigam revelar quem deve ser julgado e eventualmente condenado pelos crimes desta tenebrosa rede.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Artigos AnterioresFrancisco Sarsfield Cabral

Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.