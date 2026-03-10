Francisco Sarsfield Cabral
Opinião de Francisco Sarsfield Cabral
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​Cuidar da defesa

10 mar, 2026 • Opinião de Francisco Sarsfield Cabral


Já se sabia que Portugal deve gastar mais na área da defesa. O assunto deve ser debatido publicamente.

O jornal Público trouxe ontem, segunda-feira, um elucidativo artigo sobre defesa. No quadro, em que estamos a viver, de inflação provocada pelo brutal aumento do preço do petróleo, não é cómodo tomar consciência de que Portugal se encontra sem defesa anti-míssil de médio e longo alcance. Ou que cerca de metade das necessidades das Forças Armadas não foram satisfeitas nas medidas orçamentais do Governo. Mas é indispensável conhecer a realidade, em vez de meter a cabeça na areia.

Em democracia quem decide sobre os gastos militares são os políticos eleitos. E estes devem dar conhecimento aos portugueses da presente situação orçamental, onde exigências a que não estávamos habituados em matéria de investimentos militares coincidem com a necessidade de aliviar as subidas de preços decorrentes do encarecimento do petróleo e do gás, nomeadamente no setor alimentar.

Compreende-se, mas não se aceita, a tentação de ignorar o esforço que Portugal tem obrigação de realizar na área da defesa. Por isso se saúda o artigo acima referido, que terá esclarecido muitos leitores sobre o que falta fazer na proteção do país.

Cuidar da defesa não significa desvalorizar a aposta na paz. Significa, sim, estar consciente de que o mundo mudou e de que é num mundo mais perigoso que estamos a viver. Nessa tomada de consciência desempenha a comunicação social um papel de grande importância. Por isso se deseja que surjam novos artigos sobre defesa.

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  • Qual deles
    10 mar, 2026 o pior 09:52
    Ora, ora, só não sabia disso quem não quisesse ver, que os alertas choviam de todos os lados. E apesar das crises em que vivemos, há quem queira que saiamos da NATO - e provavelmente que abramos as pernas a uma ocupação porque defender-mo-nos sozinhos é delírio - ou quem fale em "Escolas, Hospitais, Serviços Públicos, Habitação" , tudo coisas que seriam destruídas aos primeiros tiros, por ausência quase total de defesa, ou ignoradas e requisitadas para uso exclusivo do ocupante vencedor. Aqui vigora a ideia que " os outros" é que têm de nos defender, nós ficamos com o Social. E a ausência de discussão e os 3 últimos "ministros da Defesa", qual deles o pior, acentuam essas ideias.