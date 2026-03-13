Francisco Sarsfield Cabral
Opinião de Francisco Sarsfield Cabral
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A economia e a política em balanço

13 mar, 2026 • Opinião de Francisco Sarsfield Cabral


Nos últimos anos a economia portuguesa atrasou-se em relação a outros países europeus de Leste. Mas não tem sentido só apreciarmos a democracia se e quando ela contribui para uma melhor situação económica.

Com a aproximação do aniversário do 25 de Abril multiplicam-se os balanços sobre a evolução da economia e da vida portuguesa. Saliento a publicação de um conjunto de artigos do historiador Prof. José Manuel Sardica, num volume intitulado Em Torno de Abril – 25 Anos que Mudaram Portugal 1961-1986, ed. Fundação Francisco Manuel dos Santos. O balanço que agora se faz das últimas décadas na economia não é famoso. Portugal recebe milhões da União Europeia, mas está a ser ultrapassado por vários países de Leste, que há poucos anos eram menos desenvolvidos do que o nosso país. O que parece dar razão ao economista Nuno Palma, que tem defendido a ideia impopular, mas provavelmente certeira, de que esses apoios financeiros da UE têm efeitos negativos para a economia portuguesa, tal como no passado o ouro do Brasil não enriqueceu o país – empobreceu-o. Os resultados pouco satisfatórios na área económica terão provocado entre nós algum desencanto com a política. Mas não tem sentido só apreciarmos a democracia se e quando ela contribui para uma melhor situação económica. Os valores democráticos da liberdade não dependem de economias bem sucedidas. Caso contrário, deveríamos seguir a China, onde não há liberdade, mas a economia cresce. Um pouco por toda a parte a onda antidemocrática manifesta-se hoje no crescimento da direita radical. Por cá o Chega cresce à medida que as coisas falham no plano político. O Chega evita criticar abertamente o regime democrático, mas convém estar atento.
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