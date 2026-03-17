Trump e a guerra contra o Irão
17 mar, 2026
Antes de ser presidente dos EUA Trump criticara o envolvimento americano em várias guerras que ele considerava sem sentido. Agora é o mesmo Trump que não sabe terminar uma guerra que ele próprio lançou. Mais: exige que os aliados da NATO, que ele sempre tratou mal, enviem navios para impedirem o bloqueio no estreito de Ormuz.
Vamos na terceira semana da guerra contra o Irão, nela já se envolveram oito países do Golfo Pérsico, e não se vê quando Trump, presidente dos EUA, porá termo ao conflito. A guerra foi lançada por Trump e desde então as finalidades do ataque ao Irão foram variando, por isso não se sabe quando ele acaba.
Antes de ser presidente dos EUA Trump criticara o envolvimento americano em várias guerras ditas intermináveis. Agora é o mesmo Trump que não sabe terminar uma guerra que ele próprio lançou.
Mais: depois de tratar mal os aliados da NATO, cujas ideias Trump sempre desprezou, agora ele exige que esses aliados participem no esforço militar para desbloquear o tráfego petrolífero no Estreito de Ormuz. Caso contrário, o futuro da NATO é posto em causa por Trump.
Entretanto, o preço do petróleo e do gás sobe para níveis preocupantes, muito porque Trump tardou a reconhecer a importância do bloqueio no Estreito de Ormuz. No fundo, Trump sente-se confortável ao gerir o poderio militar dos EUA. Debalde tentamos vislumbrar uma estratégia no lançamento da guerra contra o Irão.
Foram levantadas as sanções à venda de petróleo pela Rússia, numa tentativa para baixar o custo do petróleo. Mais uma vez se revela aqui a proximidade entre Trump e Putin, à custa da Ucrânia.
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