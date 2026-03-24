​Trump e o desporto

Trump avançou com uma suspensão por cinco dias dos ataques ao Irão. Não é claro como se conjuga esta suspensão com os ultimatos por ele lançados ao Irão. Trump só reconhece o poder da força militar e despreza as regras do direito internacional. Mas essa alergia a normas éticas não se faz sentir apenas na área política. Há agora quem defenda que o desporto ganharia em libertar-se do imperativo de proibir o doping.

Em nome da liberdade individual e da fraca importância dada à saúde dos atletas, no próximo dia 24 de maio, em Las Vegas (EUA), realizam-se uns “Jogos aumentados” (Enhanced Games), em que os praticantes de atletismo, natação e halterofilismo irão competir sem quaisquer restrições em matéria de doping.

Obtive esta informação no número de Março da revista Études, onde se mostra como o “trumpismo” começa a invadir outras áreas, além da política. Trata-se de uma visão trans e pós humanista, uma vez que visa superar as limitações decorrentes das leis antidoping. Não se está longe do eugenismo e da total ausência de regras para lidar com o próprio corpo.

É uma triste sociedade que o “trumpismo”, juntamente com figuras como Elon Musk, Jeff Bezos ou Mark Zuckerberg, nos querem impingir. Importa estar atento.