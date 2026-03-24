Francisco Sarsfield Cabral
Opinião de Francisco Sarsfield Cabral
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​Trump e o desporto

24 mar, 2026 • Opinião de Francisco Sarsfield Cabral


O “trumpismo”, com a sua alergia a valores morais e a sua aposta no poder militar, faz-se sentir em muitas outras áreas além da política internacional. Até no desporto, que alguns pretendem “libertar” de regras.

Trump avançou com uma suspensão por cinco dias dos ataques ao Irão. Não é claro como se conjuga esta suspensão com os ultimatos por ele lançados ao Irão. Trump só reconhece o poder da força militar e despreza as regras do direito internacional. Mas essa alergia a normas éticas não se faz sentir apenas na área política. Há agora quem defenda que o desporto ganharia em libertar-se do imperativo de proibir o doping.

Em nome da liberdade individual e da fraca importância dada à saúde dos atletas, no próximo dia 24 de maio, em Las Vegas (EUA), realizam-se uns “Jogos aumentados” (Enhanced Games), em que os praticantes de atletismo, natação e halterofilismo irão competir sem quaisquer restrições em matéria de doping.

Obtive esta informação no número de Março da revista Études, onde se mostra como o “trumpismo” começa a invadir outras áreas, além da política. Trata-se de uma visão trans e pós humanista, uma vez que visa superar as limitações decorrentes das leis antidoping. Não se está longe do eugenismo e da total ausência de regras para lidar com o próprio corpo.

É uma triste sociedade que o “trumpismo”, juntamente com figuras como Elon Musk, Jeff Bezos ou Mark Zuckerberg, nos querem impingir. Importa estar atento.

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