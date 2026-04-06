Francisco Sarsfield Cabral
Opinião de Francisco Sarsfield Cabral
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​Trump em queda nas sondagens

06 abr, 2026 • Opinião de Francisco Sarsfield Cabral


Multiplicam-se nos EUA as manifestações de desagrado com a presidência de Trump, cuja popularidade está em baixa. O estreito de Ormuz continua fechado e o petróleo a preços altíssimos.

No passado fim de semana realizaram-se protestos contra Trump em mais de 3.300 localidades de todos os Estados dos EUA. Foi frequente o grito “Não somos uma monarquia!” protestando contra um Trump que atua sem o respaldo do Senado ou da Câmara dos Representantes, como se fosse um rei todo poderoso.

Além do mais, os ataques que Trump ordenou às forças armadas americanas não trouxeram uma aproximação à paz. Pelo contrário, fazem prever um longo período de difíceis negociações ou até de zero negociações.

Prolonga-se, assim, a dramática situação atual, com o fecho do estreito de Ormuz e o petróleo a preços elevadíssimos. Já aí está uma séria crise económica mundial. Não é expectável que os americanos continuem a tolerar por muito mais tempo a incompetência de Trump. Só que o mal está feito...

Os americanos elegeram democraticamente Trump para a sua segunda presidência, iniciada em Janeiro de 2025. Tinham obrigação de conhecer o personagem, que exercera a sua primeira presidência em 2017-2021, durante a qual evidenciou os limites da sua capacidade de liderança do país mais poderoso do mundo.

Agora, a popularidade de Trump desceu para apenas 36% de aprovação, na sondagem Reuters/Ipsos, contra 62% dos inquiridos que desaprovam a atuação do Presidente. Teremos de esperar um novo Presidente dos EUA para que as coisas melhorem.

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