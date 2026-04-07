​Prioridade ao comboio

A subida brutal dos preços da gasolina e do gasóleo vai certamente levar a uma utilização crescente dos automóveis movidos a eletricidade. Ganha-se um transporte menos poluente.

Mas o custo de um automóvel elétrico limita muito essa utilização. Só os mais endinheirados estarão em condições financeiras de trocarem um carro com motor de combustão por um carro movido a eletricidade.

Ora o Estado deve promover a situação dos menos favorecidos. Um imperativo que deveria conduzir o Governo a apostar, a sério, no caminho de ferro.

A nossa rede ferroviária é hoje praticamente a que existia há um século, se não for pior. E a CP não investiu na circulação, multiplicando-se os casos de escassez de material circulante. Os passageiros sofrem.

Ao contrário dos outros países europeus, que nas últimas décadas apostaram no caminho de ferro, Portugal parece ter desistido do comboio. O que é absurdo.

Fala-se na necessidade de reformas estruturais. Pois aí está a indispensável modernização do caminho de ferro português, de maneira a servir uma população de passageiros que triplicou nas últimas décadas.