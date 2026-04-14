Francisco Sarsfield Cabral
Opinião de Francisco Sarsfield Cabral
A+ / A-

Uma vitória histórica

14 abr, 2026 • Opinião de Francisco Sarsfield Cabral


Os húngaros mostraram que preferem a democracia aos regimes autoritários que têm proliferado. Mais tarde ou mais cedo a democracia a sério irá fazer-se sentir.

Foi uma vitória histórica da democracia liberal, no passado domingo na Hungria.

Apesar dos inúmeros obstáculos colocados a Peter Magyar, os húngaros acorreram em massa às urnas de voto, afastando V. Orbán e o seu regime de 16 anos.

Mas não foi apenas Orbán o derrotado. Foram, também, aqueles que tentaram, em vão, manter Orbán no poder. Foi o caso, nomeadamente, dos Estados Unidos. J. D. Vance, vice-presidente dos EUA, foi à Hungria apoiar V. Orbán e Trump não escondeu a sua preferência por ele.

Como tem acontecido noutros casos, os adeptos de uma democracia iliberal (que não é uma verdadeira democracia) começaram na Hungria por defender o Estado de direito, mas foram cedendo ao autoritarismo iliberal para se manterem no poder.

Assim, Orbán não combateu a desinformação promovida pela Rússia, mas até partilhou informações com entidades russas. E, como a Renascença informou, interferiu nos tribunais, alterou o sistema eleitoral em seu favor, escolheu amigos políticos para gerirem entidades supostamente independentes, etc. Tudo isto aumentou a corrupção, prejudicando o crescimento económico.

A União Europeia suspendeu fundos à Hungria de Orbán, enquanto este dificultou o financiamento da Ucrânia, situações que agora podem ser superadas. Vai levar algum tempo a ultrapassar os obstáculos criados pela democracia iliberal.

O essencial, porém, é o sério aviso que os húngaros fizeram às democracias iliberais que por aí proliferam. Mais tarde ou mais cedo a democracia a sério irá fazer-se sentir.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Artigos AnterioresFrancisco Sarsfield Cabral

Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.