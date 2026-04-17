Defender a paz
17 abr, 2026
Sucedem-se as críticas de Trump e de apoiantes seus às posições do Papa Leão XIV, que defende a paz. A Igreja não faz política, mas não pode ignorar políticas desumanas.
Numa imagem de um horrível mau gosto Trump aparece como se fosse Jesus Cristo.
É mais um exemplo de abuso da mensagem cristã para tentar defender certas posições políticas – por exemplo, a guerra contra o Irão.
O Papa Leão XIV não tardou a reagir. E fê-lo por razões morais, como antes havia criticado o tratamento desumano dos imigrantes. “Vou continuar a falar veementemente contra a guerra, a defender a paz”, afirmou Leão XIV.
Não é só a guerra que preocupa os cristãos. É, também, aquilo que alguém designou por delírio de omnipotência. Ou seja, a tendência a tudo valorizar apenas em termos de poder, esquecendo imperativos éticos e levando à indiferença perante o sofrimento dos outros.
Como aqui escreveu José Luís Ramos Pinheiro no passado dia 7, “enquanto o Secretário americano da Defesa usa a religião para justificar a política, ao defender que os soldados dos Estados Unidos no Irão estão a combater por Jesus, o Papa, nascido em Chicago, tem vindo a insistir no oposto: não misturem Jesus com esta ou outras guerras”.
Soaram chocantes a ouvidos cristãos ideias como arrasar a civilização persa numa só noite ou desejar o regresso do Irão à idade da pedra. A agressiva ignorância de Trump não desculpa tudo.
Não é de surpreender que “nem Hitler nem Mussolini atacaram o Papa de forma tão direta e pública”, disse à Reuters o historiador M. Faggioli. A Igreja não faz política, mas não pode ignorar políticas desumanas.
- 14 abr, 2026
- 10 abr, 2026
- 07 abr, 2026
- 06 abr, 2026
- 31 mar, 2026
- 27 mar, 2026
- 24 mar, 2026
- 20 mar, 2026
- 17 mar, 2026