Relações luso-espanholas

O Presidente da República, António José Seguro, deslocou-se a Espanha, na sua primeira visita oficial ao estrangeiro. O Rei Filipe VI tinha estado presente na tomada de posse de A. J. Seguro na Assembleia da República.

O antecessor de Seguro, Marcelo Rebelo de Sousa, visitou oficialmente Espanha no início e no fim do seu mandato presidencial, mantendo contactos regulares com o monarca espanhol. São atualmente intensas e amigáveis as relações entre as figuras políticas de topo dos dois países peninsulares. Mas nem sempre foi assim.

Há um século e até à consolidação de democracia portuguesa prevalecia entre nós o receio de que Espanha quisesse invadir Portugal e repetir o domínio político do nosso país que aconteceu com a “união ibérica”, entre 1580 e 1640.

Durante os agitados anos que se seguiram, em Portugal, à proclamação da República (1910) multiplicaram-se as tentativas de derrubar o regime republicano a partir de Espanha. As autoridades espanholas da época não pareciam empenhadas em travar essas tentativas.

Em 1940 foi elaborado pelo Estado Maior espanhol um plano de invasão da costa portuguesa, para travar uma possível invasão britânica. Mais tarde, em 1975, durante o "Verão Quente", o governo espanhol ponderou uma intervenção militar em Portugal, motivado pelo receio da "ameaça comunista".

Tudo isto foi ultrapassado pela estabilização democrática nos dois países ibéricos. Portugal e Espanha entraram ao mesmo tempo na União Europeia. E agora são dois países que não apenas se respeitam como se estimam, independentemente dos partidos a que pertencem os seus políticos.