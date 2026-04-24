​O derrotado da guerra

Foi muito criticada a ausência de objetivos claros para a guerra lançada pelos EUA contra o Irão. Mas, deliberada ou não, essa ausência permitiu a Trump ir indicando diferentes objetivos consoante o evoluir da situação.

Uma coisa é certa: Trump é o grande derrotado da guerra que lançou, decisão de que ele provavelmente já se arrependeu. Naturalmente que o Presidente dos EUA não reconhece a derrota e multiplica sucessivas proclamações de vitória, que só enganam quem quiser ser enganado.

A verdade é que a guerra não tornou melhor a situação no Médio Oriente, pelo contrário. Nomeadamente os países do Golfo foram alvos de ataques do Irão, que antes não se registavam. A guerra também não trouxe benefícios para a pacificação das relações de Israel com os seus vizinhos.

Uma crescente maioria de norte americanos discorda da guerra de Trump, até porque os EUA perderam prestígio e a China tem vindo a consolidar uma imagem de potência responsável.

Por isso Trump não pode esperar que lhe corram bem as eleições intercalares no próximo mês de Novembro. É possível que o partido democrata consiga alcançar maiorias no Senado e na Câmara dos Representantes, pondo termo ao seu longo afastamento do poder.

É esta batalha política que cada vez mais preocupa Trump e é importante para todo o mundo.