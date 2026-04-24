Francisco Sarsfield Cabral
Opinião de Francisco Sarsfield Cabral
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​O derrotado da guerra

24 abr, 2026 • Opinião de Francisco Sarsfield Cabral


Trump lançou uma guerra contra o Irão sem claramente dizer quais os objetivos desse conflito. Mas é o Presidente dos EUA quem agora surge como derrotado. Daí a preocupação com as eleições intercalares de Novembro próximo.

Foi muito criticada a ausência de objetivos claros para a guerra lançada pelos EUA contra o Irão. Mas, deliberada ou não, essa ausência permitiu a Trump ir indicando diferentes objetivos consoante o evoluir da situação.

Uma coisa é certa: Trump é o grande derrotado da guerra que lançou, decisão de que ele provavelmente já se arrependeu. Naturalmente que o Presidente dos EUA não reconhece a derrota e multiplica sucessivas proclamações de vitória, que só enganam quem quiser ser enganado.

A verdade é que a guerra não tornou melhor a situação no Médio Oriente, pelo contrário. Nomeadamente os países do Golfo foram alvos de ataques do Irão, que antes não se registavam. A guerra também não trouxe benefícios para a pacificação das relações de Israel com os seus vizinhos.

Uma crescente maioria de norte americanos discorda da guerra de Trump, até porque os EUA perderam prestígio e a China tem vindo a consolidar uma imagem de potência responsável.

Por isso Trump não pode esperar que lhe corram bem as eleições intercalares no próximo mês de Novembro. É possível que o partido democrata consiga alcançar maiorias no Senado e na Câmara dos Representantes, pondo termo ao seu longo afastamento do poder.

É esta batalha política que cada vez mais preocupa Trump e é importante para todo o mundo.

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  • Willie Coyote
    24 abr, 2026 Principal conselheiro de Trump 10:11
    Os aliados da zona, verificando que os EUA não são o gigante militar, garante da segurança deles como julgavam, vão começar a questionar as alianças. E na Europa, apesar de ainda haver muitos iludidos que acham que "tudo voltará a ser como antes" quando Trump cair, também já se questiona a posição dos EUA e quando o Rearme da Europa terminar, ainda mais se questionará. É o que dá, o Trump ter como principal conselheiro o "Willie Coyote".