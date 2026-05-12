​Quando os polícias são arguidos

Os portugueses reagiram com surpresa às notícias de polícias que terão praticado crimes de agressão e tortura em esquadras da PSP em Lisboa. Militares da Guarda Nacional Republicana também são suspeitos de crimes.

A PSP a GNR são corporações policiais com décadas de serviço a garantir a segurança interna e os direitos do cidadão. É chocante saber-se que alguns elementos terão praticado crimes em vítimas que não se puderam defender.

São exigentes as condições para fazer parte da PSP bem como da GNR. No último concurso para a formação de agentes da PSP foram admitidos apenas 683 num universo de 4027 candidatos. E estas corporações parecem decididas a afastar dos seus quadros quem não mostre ter perfil para tão exigente profissão. 47 militares da GNR e 82 agentes da PSP foram demitidos ou aposentados compulsivamente entre 2022 e o mês de Abril passado.

Lamentavelmente entre os suspeitos de tortura na Esquadra da PSP no Rato, em Lisboa, encontram-se dois chefes. Numa corporação com quase 20 mil agentes haver dezenas de suspeitos de crime não é trágico. Mas parece estar na origem de parte desses crimes a escassez de estruturas intermédias de liderança.

São historicamente baixos, na PSP, os números das carreiras de chefes e oficiais, disse ao jornal Público Bruno Pereira, dirigente sindical. Sem a presença permanente de graduados de serviço nas esquadras torna-se mais difícil “estar em cima do que está a ser feito”. O sindicalista também aponta como uma medida aconselhável a instalação de câmaras de vigilância em locais de detenção e nas zonas comuns das esquadras.

O essencial, porém, reside na vontade do Ministro da Administração Interna e dos responsáveis máximos pela PSP e pela GNR em combaterem com firmeza a ocorrência de crimes nestas duas corporações.

Francisco