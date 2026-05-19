Nas décadas de 1930 e 1940 a China foi palco de uma prologada guerra civil. Em 1949 o partido comunista chinês venceu essa guerra. Mas alguns milhares de nacionalistas chineses conseguiram então permanecer fora do controle do partido comunista chinês instalando-se na ilha de Taiwan. Uma ilha que, no século XVI, os navegadores portugueses chamaram Formosa.

Hoje esta ilha chama-se Taiwan e nela 23 milhões de chineses não comunistas construíram uma robusta democracia liberal. O governo comunista chinês considera Taiwan parte da China, nunca tendo desistido de aplicar a Taiwan a soberania de Pequim.

Militarmente tomar Taiwan seria uma possibilidade para o regime comunista chinês. Mas Pequim, sempre mantendo que Taiwan faz parte da China e jamais afastando a possibilidade de aplicar a sua soberania efetiva a esta ilha “rebelde”, evita provocar uma guerra que seria provavelmente sangrenta. Por outro lado, a democracia liberal de Taiwan recebe apoio dos Estados Unidos, nomeadamente quanto a equipamento militar.

Joe Biden, quando era presidente dos EUA, prometeu auxiliar Taiwan militarmente, caso fosse atacada pela força. Já Trump não é claro quanto ao que seria o comportamento do seu país numa tal situação.

Xi Jinping, presidente da República Popular da China, afirmou a Trump que Taiwan é a mais importante questão das relações sino-americanas. Se esta questão for bem conduzida, alerta Xi Jinping, as relações do seu país com os EUA serão mantidas, caso contrário, fica o caldo entornado...

Ou seja, Taiwan vive uma situação perigosa. Acredita-se que os dirigentes da China não querem provocar uma catástrofe militar em Taiwan. Mas não poderão aceitar atitudes belicosas da parte dos EUA. Veremos se Trump consegue evitar declarações suscetíveis de serem vistas como provocações.