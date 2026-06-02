Francisco Sarsfield Cabral
Opinião de Francisco Sarsfield Cabral
A+ / A-

A transição energética

02 jun, 2026 • Opinião de Francisco Sarsfield Cabral


Contribuindo para um debate público informado sobre a transição energética, a Fundação Francisco Manuel dos Santos mais uma vez tornou acessíveis análises e estudos indispensáveis a esse debate.

Estamos a viver a mais grave crise energética de que há memória. Uma crise que tem elementos geoestratégicos (caso do petróleo russo e da invasão russa da Ucrânia) a par da necessária transição para fontes de energia menos poluentes, mas sabendo que ainda será necessário investir nos “velhos” combustíveis, petróleo e gás.

A Fundação Francisco Manuel dos Santos acaba de publicar um conjunto de estudos sobre os desafios que a Europa e a transição energética enfrentam. Reunidos num só volume, esses “policy papers” ficam assim acessíveis a quem queira analisar a presente crise energética, incluindo as perspetivas e problemas que se colocam a Portugal.

Aí se refere, por exemplo, a insuficiente ligação elétrica entre a Península Ibérica e França. Dir-se-ia que as autoridades francesas têm procurado defender a produção nuclear do seu país. É uma situação que prejudica Portugal.

Outra questão abordada neste livro é que, mesmo numa transição energética rápida, continua a ser preciso investir em petróleo e gás. Ou seja, a necessária descarbonização não pode ser encarada com simplismo.

Reunidos num só volume, intitulado “A transição energética da Europa: equilibrar o trilema,” estes “policy papers” são um importante contributo da Fundação Francisco Manuel dos Santos para, como refere Fátima Barros, presidente da Fundação, um debate público livre, pluralista e informado sobre os temas mais estruturantes para a sociedade portuguesa.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Artigos AnterioresFrancisco Sarsfield Cabral

Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.