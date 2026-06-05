​Louvor a Carmen Garcia

Leio regularmente a crónica semanal de Carmen Garcia no Público. Talvez por ser velho e esta enfermeira analisar com clareza e profundidade os problemas sociais da velhice. Desta vez resolvi dar a minha opinião; é uma decisão que apenas a mim responsabiliza.

Suscitou escândalo Carmen Garcia ter escrito que a nossa sociedade prefere os cães aos velhos. “Aliás, ao contrário do que acontece com os animais, o abandono de idosos não é sequer criminalizado”, escreveu na sua crónica de 31 de Maio.

Os portugueses vivem mais tempo, mas uma boa parte dos idosos passa mal nos últimos anos de vida. Ora “há pessoas que humanizam os animais de uma forma que me parece quase patológica”, diz Carmen Garcia.

Uma sociedade decente protege os animais, até porque muitos deles são capazes de afeto, lealdade e dor. Só que daí não decorre que a vida humana não seja a mais valiosa de todas as vidas.

Carmen Garcia sente que estamos a perder capacidade de estabelecer hierarquias morais sem culpa. É um problema que deve interessar a todos, velhos e novos. Carmen Garcia presta um serviço à sociedade portuguesa quando alerta para que reconhecer as diferenças entre humanos e animais é tudo menos crueldade. O que é cruel “é fingirmos que essas diferenças não existem”.