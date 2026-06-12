​BCE: gerir as expectativas

Como se previa, o Conselho de governadores do Banco Central Europeu (BCE) subiu os juros 25 pontos base, para 2,25%. A economia europeia dá sinais de estagnação, o que a decisão do BCE poderá agravar. Mesmo assim, o BCE agora não hesitou, desagradando a populistas como Trump.

Há quem diga que a inflação atual na zona euro rapidamente baixaria se o conflito no Médio Oriente chegasse ao fim. Só que, infelizmente, não se vislumbra a paz por aquelas paragens.

O que está em jogo no combate à inflação do BCE é uma convincente gestão das expectativas dos consumidores e das empresas da zona euro. Se existirem sólidas expectativas de que para o BCE combater a inflação é a prioridade, será meio caminho andado para travar a alta de preços.

Por outras palavras, o BCE procura gerir as expectativas dos consumidores e dos gestores na Europa.

Em 2022 o BCE hesitou e não subiu os juros. Daí resultou uma alta de preços superior a 10%, obrigando depois o BCE a subir os juros até aos 4%.

Os governadores do BCE não quiseram, agora, repetir o erro de há três anos. É provável que o BCE suba de novo os juros ainda no corrente ano, talvez duas vezes. É como tomar um medicamento que faz mal ao fígado mas é indispensável para manter a vida.