Problemas demográficos na Suíça

No passado domingo os suíços foram chamados a votar num referendo. Em causa estava uma proposta visando limitar a população do país a dez milhões em 2050. A Suíça tem visto a sua população aumentar depois de, em 2002, ter assinado acordos de livre circulação de pessoas e bens com a União Europeia (UE).

A população suíça cresceu 1,7 milhões desde então. O Partido Popular Suíço, de extrema direita e principal força política daquele país, pretendia travar esse crescimento, acabando a prazo com aqueles acordos, que levaram a população estrangeira, sobretudo migrantes europeus, a chegar a 33% da população do país. Só que a maioria dos eleitores suíços votou contra tal proposta.

A proposta não era apoiada pelo governo suíço, nem pelos parceiros sociais, empregadores e sindicatos. A proposta da extrema direita arriscava-se a levar à abolição dos atuais acordos de livre circulação de pessoas, incluindo o que existe com a UE.

O envelhecimento demográfico acentua-se na Suíça, sobretudo em resultado de baixos índices de fecundidade, levando a imigração a desempenhar um importante papel na renovação da população ativa e no funcionamento de vários setores económicos.

A comunidade portuguesa na Suíça conta com mais de 260 mil residentes permanentes, representando cerca de 3% da população total. A proposta do Partido Popular Suíço certamente terá preocupado os portugueses ali residentes e que são a terceira maior comunidade estrangeira no país. A derrota daquela proposta foi saudada pelos líderes empresariais da Suíça e tranquilizou os emigrantes portugueses residentes naquele país.