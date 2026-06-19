Francisco Sarsfield Cabral
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Novos problemas para Trump

19 jun, 2026 • Francisco Sarsfield Cabral • Opinião de Francisco Sarsfield Cabral


Se Trump logrou um acordo de cessar-fogo com o Irão, o seu prestígio político ficou abalado por ter sido desautorizado por Netanyahu. Nos EUA cai o prestígio de Israel.

Os EUA e Israel combateram o Irão durante 40 dias. Com que resultados? O bloqueio do estreito de Ormuz e uma brutal subida dos preços do petróleo. E o Irão não se confessou derrotado, pelo contrário.

A inflação nos combustíveis desagrada aos americanos, algo que importa, tendo em conta as eleições intercalares nos EUA em novembro, que poderão trazer desgostos para Trump, líder atual da política americana.

Ou seja, não foram atingidos os objetivos de Trump. Uma situação que só agora tende a desanuviar-se, mas pode ser demasiado tarde para os americanos encararem sem irritação as posições tomadas por Trump.

Mas Trump enfrenta agora dificuldades criadas pelo seu suposto aliado, Israel. São problemas novos para o atual Presidente dos EUA.

Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, não respeitou o cessar-fogo negociado pelo Presidente dos EUA. Não obstante Trump ter declarado ser ele quem mandava, o facto é que Netanyahu bem à vista de todos se demarcou do acordo. Preferiu atacar o Líbano, apesar de Trump lhe ter pedido para não o fazer.

Em parte por isso, o apoio público a Israel está em queda na América, o que não ajuda a posição política de Trump, já de si difícil, dados os resultados pouco brilhantes do ataque ao Irão.

Netanyahu terá em outubro uma eleição em Israel que poderá ser decisiva para o seu futuro político. E nos EUA as sondagens mostram uma baixa no apoio público a Israel. Veremos o que irão trazer as eleições intercalares americanas de Novembro próximo.

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