Francisco Sarsfield Cabral
Opinião de Francisco Sarsfield Cabral
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Estrangeiros em Portugal

26 jun, 2026 • Opinião de Francisco Sarsfield Cabral


A população em Portugal atingiu novo record no final de 2025. A vinda de trabalhadores estrangeiros atenuou, mas não eliminou, o envelhecimento da população do país.

Como a Renascença noticiou, no final de 2025 havia em Portugal 11,4 milhões de habitantes, um “record”. Depois de muitos anos com cerca de 10 milhões, a população em Portugal atingiu aquela marca muito por força de imigrantes estrangeiros. 14% da população do país é agora estrangeira, percentagem próxima da que se regista noutros países europeus. Sem os imigrantes estrangeiros o número de residentes em Portugal estaria a diminuir, criando mais problemas no mercado de trabalho. Também um excesso de imigrantes criaria dificuldades – mas esse excesso verificou-se entre 2022 e 2024, abrandando no ano passado. A vinda de trabalhadores estrangeiros atenuou, mas não eliminou, o envelhecimento da população do país. É graças aos estrangeiros que a população em idade ativa não diminuiu, numa altura em que cresce a competição por mão-de-obra. No ano passado nasceram em Portugal mais 3122 bebés do que em 2024, graças a mães estrangeiras, a quem se ficaram a dever 35% dos nascimentos no país. Dos residentes estrangeiros no nosso país 36% têm nacionalidade brasileira. A comunidade brasileira é, de longe, a maior comunidade estrangeira a residir em território nacional. O que permite esperar uma integração na sociedade portuguesa sem muitos problemas.
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