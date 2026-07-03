Francisco Sarsfield Cabral
Opinião de Francisco Sarsfield Cabral
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Sociedades pluralistas e mudança

03 jul, 2026 • Opinião de Francisco Sarsfield Cabral


As sociedades democráticas são pluralistas. Por isso os seus regimes políticos carecem de mudanças. Claro que tal não pode significar adotar um regime autoritário, que liquidaria as liberdades.

Em França, os partidos moderados de esquerda e de direita parecem enfraquecidos; no Reino Unido um político trabalhista até há pouco mal conhecido prepara-se para substituir o primeiro-ministro britânico. São dois casos em que sólidos regimes políticos estão a caminho de importantes transformações.

Não nos devem surpreender estas mudanças – as sociedades francesa e britânica, como muitas outras, estão a evoluir. São sociedades democráticas e, sobretudo, pluralistas. Por isso evoluem, mudam até encontrarem um novo equilíbrio. É isso a política.

Até há cerca de dois séculos as sociedades eram dominadas por visões do mundo e da vida com as quais as classes dominantes se identificavam. Quem pensava de maneira diferente era socialmente marginalizado.

Agora, felizmente, a liberdade democrática permite a todos pensarem pela sua cabeça ou, pelo menos, seguirem no espaço público o “guru” que lhes agrade. É o que se passa em França e na Inglaterra, onde os respetivos regimes políticos carecem de uma atualização.

Claro que tal não pode significar adotar um regime autoritário, que liquidaria as liberdades. A forte probabilidade de Marine Le Pen ou alguém por ela conquistar a presidência da República em França preocupa.

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