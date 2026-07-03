Sociedades pluralistas e mudança

Em França, os partidos moderados de esquerda e de direita parecem enfraquecidos; no Reino Unido um político trabalhista até há pouco mal conhecido prepara-se para substituir o primeiro-ministro britânico. São dois casos em que sólidos regimes políticos estão a caminho de importantes transformações.

Não nos devem surpreender estas mudanças – as sociedades francesa e britânica, como muitas outras, estão a evoluir. São sociedades democráticas e, sobretudo, pluralistas. Por isso evoluem, mudam até encontrarem um novo equilíbrio. É isso a política.

Até há cerca de dois séculos as sociedades eram dominadas por visões do mundo e da vida com as quais as classes dominantes se identificavam. Quem pensava de maneira diferente era socialmente marginalizado.

Agora, felizmente, a liberdade democrática permite a todos pensarem pela sua cabeça ou, pelo menos, seguirem no espaço público o “guru” que lhes agrade. É o que se passa em França e na Inglaterra, onde os respetivos regimes políticos carecem de uma atualização.

Claro que tal não pode significar adotar um regime autoritário, que liquidaria as liberdades. A forte probabilidade de Marine Le Pen ou alguém por ela conquistar a presidência da República em França preocupa.