​Regular a Inteligência Artificial

A Inteligência Artificial (IA) gerou uma enorme expectativa e muitos receios. Teme-se, por exemplo, que haja uma certa desumanização, com a máquina a dominar o homem. Ou que a IA leve ao desaparecimento de muitos empregos, sem criar novas empresas.

Também os operários de uma fábrica têxtil britânica destruíram máquinas no início da revolução industrial, porque elas ameaçavam os seus empregos, sendo que essa revolução criou inúmeros empregos. Esta visão otimista não deve esquecer que ao longo do século XIX os operários, quase todos saídos dos campos agrícolas, sofreram uma terrível exploração nas fábricas, até que em 1891 a encíclica “Rerum Novarum” (as coisas novas) veio finalmente apelar ao alívio das injustiças do progresso.

Confesso a minha ignorância na matéria de IA. Apenas me parece que o Estado português já deveria ter tomado conta do assunto, pois é para ele que os portugueses olham quando querem ser esclarecidos.

Se a regulamentação da IA pelo poder público tardar, há o risco de poderosas empresas e de um pequeno grupo de milionários exercerem fortes pressões sobre os governantes para afastarem as necessárias limitações à IA. Talvez uma entidade pública prestigiada como é o Laboratório Nacional de Engenharia Civil pudesse encarregar-se de falar sobre a IA, explicando como funciona esta nova tecnologia, sem cair na tentação de criar super-homens.

Não duvido que a IA, como há duzentos anos a máquina a vapor e mais recentemente a eletricidade, vai trazer grandes benefícios. Mas importa afastar os riscos, reais ou imaginários, que esta nova tecnologia parece trazer consigo.