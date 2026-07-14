​Trump e o comunismo

A mais recente sondagem mostra que Trump tem fraca aprovação na opinião pública. Apenas 36% o aprovam, contra 59% que o desaprovam.

Entretanto, Trump vai fazendo afirmações pouco lisonjeiras para a sua capacidade de análise política. Por exemplo: “o comunismo é muito fácil de vender (...) eu acho que seria o maior comunista da história”.

Nenhuma referência ao colapso da União Soviética, em 1991. Na altura, a propaganda comunista apresentava a União Soviética como o paraíso na terra. Só que, afinal, a ditadura do proletariado era a ditadura do aparelho partidário comunista. E o corte das liberdades na Rússia não teve como contrapartida melhorias significativas do bem-estar económico dos russos.

Depois de desmascarado o logro, os partidos comunistas espalhados pelo mundo tiveram, e ainda têm, muita dificuldade em “venderem” a sua ideologia. E os políticos de esquerda fazem sempre questão de se demarcarem do “socialismo real” que foi o regime da União Soviética.

Hoje o comunismo é aplicado na China, cuja sociedade é das mais controladas da história. Não é um regime que atraia os europeus e os americanos. Fácil de vender?...

Mas Trump ignora isto tudo. Não admira que esteja em queda nas sondagens.