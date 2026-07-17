​A França e os seus problemas

A seleção de futebol de França era considerada provável vencedora do campeonato do mundo em curso. Até que, na meia final contra Espanha, os franceses foram derrotados.

Entretanto, um enorme incêndio florestal às portas de Paris levou a cancelamentos de troços do caminho de ferro e a alterações no trânsito automóvel. Com a crise agrícola a desertificar aquela região, a floresta avançou até às portas de Paris. Não foi excluída mão criminosa neste e noutros incêndios florestais em França.

No plano político, Marine Le Pen pode legalmente candidatar-se à presidência da República em Abril do próximo ano. Ficou assim excluída a candidatura de J. Bardella, que M. Le Pen já apontou como seu primeiro ministro caso vença as eleições.

O partido que M. Le Pen encabeça é de extrema direita, o que naturalmente suscita preocupações. Mas importa também ter em conta que Marine Le Pen desde há muitos anos tem vindo a tornar menos radicais as posições do seu partido, certamente porque uma imagem extremista poderia afastar eleitores. Nessa batalha pela moderação do seu partido M. Le Pen chegou a expulsar o seu pai, entretanto falecido.

O que se passar em França com a possível vitória eleitoral de Marine Le Pen terá forte influência noutros partidos europeus de direita. E certamente colocará desafios à União Europeia.