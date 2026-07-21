​Fantasias de Trump e Rubio

Trump mantém que ele foi o vencedor das eleições de 2020 e não Joe Biden. Esta posição não é nova e levou a numerosas investigações, nomeadamente judiciais, que não encontraram quaisquer motivos para declarar inválidas aquelas eleições.

A sua posição de, sem provas credíveis, continuar a reclamar contra a alegada irregularidade das eleições de 2020 permite a Trump desviar as atenções de uma sua provável derrota nas eleições intercalares de Novembro próximo, como referiu Teresa de Sousa na sua coluna de domingo no Público.

Agora Trump acrescentou um elemento novo: acusou a China de ter interferido nas eleições americanas de 2020, “roubando-lhe” a sua alegada vitória. É uma acusação implausível, por muito que não se aprecie o regime comunista da China.

Trump tem o apoio de Marco Rubio, secretário de Estado (ministro dos Negócios Estrangeiros) dos EUA. Rubio considera que que a nova ameaça à democracia vem da esquerda, que “despreza o Ocidente”. Mas ignora o ataque ao Capitólio em 6 de Janeiro de 2021, uma tentativa violenta, única na história dos EUA. Este ataque foi obra da extrema direita, que pretendia impedir a tomada de posse do Presidente democraticamente eleito.

Rubio e Trump também ignoram o combate europeu contra elementos iliberais de direita, que apreciam estados autoritários e impõem falsas democracias que não respeitam as liberdades.

O financiamento de Washington a nacionalistas europeus levou o chanceler (primeiro ministro) da Alemanha, Friedrich Merz, um conservador, a advertir contra tentativas de interferência eleitoral dos EUA. O governo alemão já tomou posição contra o financiamento norte-americano a organizações nacionalistas na Alemanha. Afinal, a verdadeira ameaça à democracia parte de políticos americanos.