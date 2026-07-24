​Sem reformas o país não avança

O ministro da Educação, Fernando Alexandre, avançou com o processo de classificação digital das provas dos exames do ensino secundário. Correu mal.

Um coro de críticas abateu-se sobre o ministro. Ninguém quis saber se a iniciativa de F. Alexandre representava um progresso. Apenas se valorizavam os problemas e os erros.

O ministro não perdeu a calma nem a determinação. Cometeu erros, mas só não os comete quem nada faz. Fernando Alexandre tentou uma reforma profunda. Foi imprudente, prejudicando milhares de alunos e de professores.

Não é esta atitude que vemos, desde há muito, no governo. Os anos durante os quais o PS de António Costa governou revelaram alergia a perturbar o ambiente com reformas. E o presente governo da AD parece navegar nas mesmas águas.

O problema de fundo está em que adiar reformas adia a modernização do país. O custo desse adiamento para evitar massadas torna-se cada vez mais pesado.

Por isso o gesto de F. Alexandre merece ser saudado, apesar dos erros cometidos. Se houvesse mais políticos com a determinação reformista que ele manifestou poderíamos ser otimistas quanto ao futuro da pátria.

Infelizmente, receio que as críticas a F. Alexandre sejam encaradas por muitos políticos como um aviso: nada de reformas, que trazem muitas massadas.